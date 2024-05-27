"Найкращий варіант": головред "Економічної правди" вийшов на зв'язок після походу до ТЦК і розповів подробиці

У нього відбирали телефон

Головний редактор "Економічної правди" Дмитро Дєнков, якого утримували у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Білгород-Дністровського в Одеській області протягом доби, вийшов на зв’язок. Він опублікував допис у соцмережі.

Головред ЕП написав, що буде мобілізуватись до того підрозділу, що якого хотів ще до інциденту. Про це йдеться у дописі в Facebook.

"Друзі, дуже дякую за підтримку. Я ще ніколи подібного не відчував. Зі мною все гаразд, ми порозумілись з Білгород-Дністровським ТЦК і я незабаром долучусь до підрозділу, до якого хотів ще до цього інциденту", — написав Дєнков.

Він пообіцяв написати подробиці пізніше. Зазначив, що це буде кращий для нього варіант.

"Незабаром розповім. Це кращий для мене варіант", — написав Дєнков.

Головред пообіцяв потім розповісти подробиці

Нагадаємо, вдень 27 травня у Мережі з’явились повідомлення, що головного редактора видання "Економічна правда" насильно утримують у ТЦК та СП на Одещині. У нього забрали усі засоби зв’язку. Батьки подали заяву на розшук у поліцію. Про те, що Дєнков знаходиться у ТЦК, їм повідомили поліцейські.

Раніше "Телеграф" писав, скільки чоловіків після отримання повістки відвідують військомат. Цифра неприємно вражає. Це навіть не кожен десятий.