Будуть штурмовиками: Малюська розповів, як і де служитимуть мобілізовані в'язні

Тисячі засуджених готові воювати за країну

Нещодавно в Україні було дозволено мобілізацію засуджених, а нині стало відомо, де служитимуть такі військові. Міністра юстиції України Денис Малюська розповів, що для цієї категорії військовослужбовців будуть створені окремі штурмові підрозділи.

Відповідну заяву він зробив в етері телемарафону. Мова про українських засуджених, яких мобілізували за їхньою згодою.

"Станом на зараз це будуть штурмові підрозділи. Це будуть підрозділи, які поки що складаються виключно з осіб, які відбували покарання. Тобто це монолітні підрозділи без змішування з іншими військовослужбовцями", — зазначив Малюська.

За словами міністра, мобілізовані засуджені нині проходять підготовку і навчання. Участі у бойових діях жоден наразі не бере.

Разом з тим, очільник Мін’юсту зазначив, що у майбутньому засуджених можуть поєднувати зі звичайними військовослужбовцями. Проте нині це лише теорія.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила закон, який дозволяє мобілізацію засуджених для захисту від російської агресії. Пізніше документ підписав президент Зеленський. Вже наприкінці травня в Україні почали надавати ув'язненим дозволи на мобілізацію до Збройних сил. При цьому для засуджених буде діяти умовно-дострокове звільнення від покарання за умови проходження ними військової служби.

Раніше "Телеграф" повідомляв про те, що понад 3000 ув’язнених подали заяви на отримання умовно-дострокового звільнення для того, щоб брати участь в обороні України. Вони готові приєднатись до лав ЗСУ.