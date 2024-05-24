ВЛК визнала придатним: на Закарпатті у ТЦК раптово помер військовозобов’язаний

Чоловік помер ще до приїзду швидкої допомоги

На Закарпатті раптово помер військовозобов’язаний, якого військово-лікарняна комісія визнала придатним до служби. За цим фактом призначено службову перевірку.

Про це у п’ятницю, 24 травня, повідомляє Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Зазначається, що трагедія сталася 23 травня.

"До складу позаштатних військово-лікарських комісій при ТЦК і СП входять лікарі закладів охорони здоров’я комунальної та державної форми власності, які визначені виконавчим комітетом міської, сільської, селищної ради. На жаль, бувають випадки, коли медики ВЛК визнають військовозобов’язаних придатними до служби, але відбуваються трагедії", — йдеться у повідомленні.

У ОТЦК пояснили, що 23 травня у чоловіка, який перебував в одному з підлеглих ТЦК області та за висновком ВЛК був придатний до служби, різко погіршилося самопочуття.

Військовозобов'язаному терміново надали першу медичну допомогу та викликали швидку. Після приїзду медики констатували смерть.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Кривому Розі в Саксаганському ТЦК помер чоловік. Відомо, що він проходив медкомісію і мав вирушити до навчального центру.