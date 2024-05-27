Близько доби без зв’язку: головного редактора "Економічної правди" утримують у ТЦК на Одещині, подробиці

Близько доби чоловік не виходив на зв’язок

Вже близько доби редактора "Економічної правди" Дмитра Денкова утримують співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський на Одещині. Його затримали та забрали телефон.

Про це повідомляє головний редактор "Української правди" Севгіль Мусаєва. За його словами, Денков не має можливості вийти на зв’язок зі своїми рідними.

"За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та всі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, тому що він не виходив на зв’язок", — пише "УП".

Після того, як батьки Дмитра подали в поліцію заяву на розшук, з’ясувалося, що він знаходиться у Територіальному центрі комплектування у Білгород-Дністровському.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Одещині співробітники ТЦК нібито "запакували" у бус 14-річного хлопця та вивезли у бік села Червоний Яр. У мікроавтобусі йому завдавали ударів автоматично по спині. Хлопця побили та зв’язали пластмасовою стяжкою. Потім нібито коли вони довідалися, скільки йому насправді років, то відпустили на трасі. У ТЦК заявили, що за цим фактом розпочато службову перевірку.