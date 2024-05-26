Цифра пригнічує: працівник ТЦК назвав відсоток українців, які йдуть у військкомати після повістки

Більшість військовозобов’язаних поводяться ввічливо

В Україні через повномасштабне вторгнення РФ вже кілька років триває загальна мобілізація. Втім, відсоток людей, які приходять по повістках, перебуває на досить низькому рівні.

Про це в інтерв’ю "Еспресо" розповів військовий Володимир. З початку повномасштабного вторгнення він у складі ТРО захищав Україну від російських загарбників, а зараз працює у Шевченківському РТЦК у Львові.

Він стверджує, що зі 100% людей, які отримали повістки, до ТЦК приходять лише 2%.

"Те, що зараз відбувається, є правильним. Зі 100% людей, які отримали повістки, приходять усього 2%. У мене є побратими, які вже загинули, а є ті, яких треба міняти. Зрозумійте правильно: бригади по 2-3 роки перебувають у зоні бойових дій, треба робити заміни. Мобілізація для цього й потрібна", — каже він.

При цьому, незважаючи на низьку явку, більшість військовозобов’язаних поводяться ввічливо, особливо після адекватної розмови із працівниками центру.

"Як показує практика, всі все розуміють. Ми спілкуємося з військовозобов’язаними, пояснюємо їм ситуацію і непорозумінь практично немає. Буває, що кажуть "а чого я маю йти". Ми стараємося діяти в таких ситуаціях, щоб не нашкодити ні собі, ні військовозобов’язаному. Звичайно, у себе в голові я думаю, що так не має бути. Усі мають іти захищати свою країну. Ми там уже були, на війні залишили своє здоров’я, дехто життя. Коли це пояснюєш, тоді спілкування легше проходить", – пояснює він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського зробили прогноз щодо мобілізації.