"Лучший вариант": главред "Экономической правды" вышел на связь после похода в ТЦК и рассказал подробности
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У него отбирали телефон
Главный редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков, которого удерживали в территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Белгород-Днестровского в Одесской области в течение суток, вышел на связь. Он опубликовал сообщение в соцсети.
Главред ЭП написал, что будет мобилизоваться в то подразделение, которое хотел еще до инцидента. Об этом говорится в сообщении в Facebook.
"Друзья, очень спасибо за поддержку. Я еще никогда подобного не чувствовал. Со мной все хорошо, мы поладили с Белгород-Днестровским ТЦК и я вскоре присоединюсь к подразделению, к которому хотел еще до этого инцидента", — написал Денков.
Он пообещал написать подробности позже. Он отметил, что это будет лучший для него вариант.
"Вскоре расскажу. Это лучший для меня вариант", — написал Денков.
Напомним, днем 27 мая в Сети появились сообщения, что главный редактор издания "Экономическая правда" насильственно удерживается в ТЦК и СП в Одесской области. У него забрали все средства связи. Родители подали заявление на розыск в полицию. О том, что Денков находится в ТЦК, им сообщили полицейские.
Ранее "Телеграф" писал, сколько мужчин после получения повестки посещают военкомат. Цифра неприятно удивляет. Это даже не каждый десятый.