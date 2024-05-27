Схема на мільйон, розцінки в доларах: в Одесі викрили посадовця ТЦК, який "наварювався" на ухилянтах (відео)

Загрожує покарання до 15 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань викрило посадовця Приморського РТЦК та СП Одеси, який організував масштабний механізм заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. Розцінки сягали від 4,5 до 7 тис. доларів США для кожного з ухилянтів.

Про це повідомляє ДБР на своєму офіційному сайті. Зазначають, що схема працювала майже рік.

“Протиправна схема діяла в Одеському центрі комплектування з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних «Оберіг» та загалом «відкоригував» дані щодо 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби”, - йдеться в повідомленні.

Послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тис. доларів США та дала змогу фігурантові справи заробити щонайменше мільйон доларів США.

"Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон. При проведенні спільних заходів ДБР зі співробітниками РТЦК та СП, ухилянти, які залишились на території України були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ", — повідомляє ДБР.

Нині начальнику одного з відділів Приморського РТЦК та СП повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України), вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади. Йому загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Також в ДБР повідомили, що нині встановлюється повне коло осіб, причетних до багатомільйонної оборудки. Загалом, вже проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта справи та учасників схеми. Процесуальні дії продовжуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що кожного дня проти ухилянтів відкривають до 10 судових справ. Деяким загрожує реальний тюремний термін, а деякі відбуваються умовними термінами.