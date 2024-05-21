Частину жінок в Україні більше не візьмуть на роботу без довідки з ТЦК

Для інших професій поки що нічого не змінилося

Український Кабмін ускладнив правила працевлаштування для жінок-медиків та фармацевтів. Якщо раніше ці категорії громадян могли влаштуватися на роботу як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року, то тепер уряд виключив цю норму.

Зміни було внесено ухвалою Кабміну від 16 травня №563. Про це пише "Судово-юридична газета".

Слід нагадати, що раніше закон передбачав, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (не отримували військово-обліковий документ) до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року.

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Отже, після виключення вищезгаданої норми жінки-медики тепер не можуть працевлаштуватися як невійськовозобов’язані. Якщо вони хочуть влаштуватися на роботу або працювати далі, вони повинні стати на військовий облік.

Видання зазначає, що при цьому чинними лишаються норми, за якими керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним ТЦК про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) ТЦК.

Непрацевлаштовані жінки прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Важливо, що це не стосується жінок, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідним військово-обліковим фахом, визначеним у переліку, затвердженому Міноборони. Такі особи беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням на загальних засадах, визначених цим Порядком.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у новому законі про мобілізацію є деякі важливі моменти, які стосуються жінок.