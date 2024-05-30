Нові закони щодо мобілізації: правозахисник назвав дві головні проблеми

Позитивні мобілізаційні чинники відсутні, зазначив він

З 18 травня в Україні запрацювало оновлене мобілізаційне законодавство. Однак після набуття чинності новими правилами виникли дві проблеми.

Про них і не тільки, розповів правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінкської спілки з прав людини Олександр Павличенко: Чи мають ТЦК право затримувати людей на вулицях? Відповіді правозахисника на найгостріші питання мобілізації

"Перший ризик проявляється в тому, що законодавство наздоганяється підзаконними актами, які фактично заповнюють "лакуни" у законі, які не прописані. Тобто не пояснюються функції й ролі всіх учасників процесу, де йдеться про відповідальність як самої особи, яка має стати на облік і звірити свої дані, так і роботодавців, голів ОСББ, керівники органів місцевого самоврядування", — пояснив він.

Йдеться про те, додав правозахисник, як визначатиметься межа відповідальності: адміністративна чи кримінальна. Ці процедури, зазначає він, взагалі не виписані.

"Учасники процесу не розуміють своєї ролі й межі відповідальності, яка може наставати за вчинення якихось дій або бездіяльність. Принцип правової визначеності тут не дотриманий. Це найбільший ризик", — сказав Олександр Павличенко.

Друга проблема, за його словами, полягає в тому, що в основу законодавства покладено принцип негативного стимулювання. Існує чіткий контроль із санкціями, але немає жодних позитивних стимулів. Наприклад, не врегульовано питання, скільки служитиме людина, яка вступає до лав ЗСУ.

"Рік, два, п'ять? А якщо війна буде тривати 10 років? Людину відпустять демобілізуватися? Жодної конкретики немає. Задача — прямо зараз набрати мобілізаційний резерв. У потенційного рекрута виникає питання — до якого моменту я маю служити? Фактично єдиний вихід з ситуації — поранення або смерть. Немає відповіді на питання, як я можу демобілізуватися і займатися роботою, сімейним життям. Закон ці питання не вирішує. Позитивні мобілізаційні чинники відсутні", — констатував правозахисник.

Нагадаємо, раніше речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін відповів "Телеграфу" на сім питань про мобілізацію по-новому, які хвилюють усіх. Йшлося про особливості вручення повісток, оновлення військово-облікових даних, проходження ВЛК.