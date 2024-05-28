Більше не 2 місяці: в Україні скорочують навчання мобілізованих, каже нардеп

Таке рішення пов'язано з кількома факторами

Народний депутат Валентин Наливайченко заявив про те, що термін навчання мобілізованих військовослужбовців, які долучилися до Сил оборони після вступу у дію оновленого закону про мобілізацію, скорочують з двох місяців до півтора. Все нібито через шалений наплив мобілізованих.

Відповідну заяву він зробив в етері Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня. Крім того, за його словами, в Україні також не вистачає навчальних центрів.

"Тих, кого мобілізували, куди направляють? В навчальні центри. Як правило, мало бути два місяці, зараз, наскільки я знаю, скорочують вже до півтора місяця. Це військові вирішують строк навчання у навчальних центрах", — мовив Наливайченко.

Разом з тим, за словами нардепа, треба брати до уваги й "наповнення навчальних центрів". Це харчування, забезпечення, проживання і так далі. Це питання величезних коштів з бюджету і це неабияка проблема, зауважив Наливайченко.

"Її (проблему — прим. ред.) за два місяці точно жодна країна не ладнала і не владнає, і Україна тут нічим не відрізняється", — зазначив народний обранець.

На питання журналістів про те, чому мобілізованих не відправляють на навчання у європейські країни, Наливайченко зазначив, що у ЄС навчають лише фахових військових, які вже мають певний досвід та необхідну освіту.

"У Європі ніколи не навчали людей, які щойно мобілізовані, тобто нефахових військових. Наприклад, для того, щоб навчати персонал з обслуговування F-16, мобілізованих не візьмеш. Це треба з освітою, військовим досвідом, знанням мов, детектор брехні треба пройти, щоб не надіслати туди російського агента", — додав нардеп.

За словами Наливайченка, вже наступного тижня питання щодо забезпечення мобілізованих у навчальних центрах буде обговорюватися з фаховими військовими. Це питання необхідно вирішити якомога швидше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ТЦК розповіли, звідки береться мотивація у мобілізованих. Зауважили, що питання не лише у виживанні.