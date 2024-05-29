Зараз "м’який" етап, а далі – ВЛК і повістка: правозахисник пояснив, що зміниться в мобілізації після 18 липня
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Ідея закону — заповнити нестачу мобілізаційних резервів
Працівники терцентрів комплектування та соцпідтримки (ТЦК) не можуть затримувати людей на вулицях після набуття чинності новим мобілізаційним законодавством. Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив правозахисник, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.
– На мою думку, ТЦК не повинні були б затримувати людей для верифікації персональних даних. Бо строк самостійного внесення змін, верифікації персональних даних визначений і встановлений: з 18 травня по 18 липня. Це значить, що формально вони не мають права просто так на вулиці зупинити людину і сказати: "Будь ласка, верифікуйся прямо сьогодні, або ми тебе проведемо прямо сьогодні". Ні. Особа може відповісти, що у неї є час і вона зробить це, наприклад, з 1 по 10 липня. Бо, можливо, їй треба зібрати якісь матеріали, пройти медичну експертизу, підтвердити документально якісь захворювання, – зазначив правозахисник.
Втім, після 18 липня, коли спливе 60-денний строк на оновлення даних, за словами Олександра Павліченка, ситуація почне змінюватися.
– Цей строк і встановили саме для такого "м'якого" проходження процедури звіряння персональних даних військовозобов’язаних. Це перший етап. Я думаю, що після цього буде другий етап: обов'язкове проходження ВЛК більшістю із тих, хто буде новозареєстрованим в системі. А потім вже мобілізаційний виклик або мобілізаційна повістка. Тому що ідея цього всього – заповнити нестачу мобілізаційних резервів, — резюмував правозахисник.
Нагадаємо, що працівник ТЦК назвав відсоток українців, які йдуть у військкомати після повістки.
Повний текст інтерв’ю з Олександром Павліченком читайте на сайті "Телеграф" у четвер, 30 травня, вранці.