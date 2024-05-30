Новые законы по мобилизации: правозащитник назвал две главных проблемы

Позитивные мобилизационные факторы отсутствуют, отметил он

С 18 мая в Украине заработало обновленное мобилизационное законодательство. Однако после вступления в силу новых правил возникли две проблемы.

О них и не только, рассказал "Телеграфу" правозащитник, исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко: Имеют ли ТЦК право задерживать людей на улицах? Ответы правозащитника на самые острые вопросы мобилизации

"Первый риск проявляется в том, что законодательство догоняется подзаконными актами, фактически заполняющими "лакуны" в законе, которые не прописаны. То есть не объясняются функции и роли всех участников процесса, где речь идет об ответственности как самого лица, которое должно стать на учет и сверить свои данные, так и работодателей, глав ОСМД, руководителей органов местного самоуправления", — пояснил он.

Речь о том, добавил правозащитник, как будет определяться граница ответственности: административная или криминальная. Эти процедуры, отмечает он, вообще никак не выписаны.

"Участники процесса не понимают своей роли и границ ответственности, которая может наступать за совершение каких-либо действий или бездействие. Принцип правовой определенности здесь не соблюден. Это самый большой риск", — сказал Александр Павличенко

Вторая проблема, по его словам в том, что в основу законодательства положен принцип негативного стимулирования. Существует четкий контроль с санкциями, но нет никаких положительных стимулов. Например, не урегулирован вопрос, сколько будет служить человек, вступающий в ряды ВСУ.

"Год, два, пять? А если война продлится 10 лет? Человека отпустят демобилизоваться? Никакой конкретики нет. Задача – прямо сейчас набрать мобилизационный резерв. У потенциального рекрута возникает вопрос — до какого момента я должен служить? Фактически единственный выход из ситуации – ранение или смерть. Нет ответа на вопрос, как я могу демобилизоваться и заниматься работой, семейной жизнью. Закон эти вопросы не решает. Положительные мобилизационные стимулы отсутствуют", — констатировал правозащитник.

Напомним, ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин ответил "Телеграфу" на семь вопросов о мобилизации по-новому, которые волнуют всех. Речь шла об особенностях вручения повесток, обновлении военно-учетных данных, прохождении ВЛК.