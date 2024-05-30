Зеленський відреагував на загибель молодої парамедикині "Чеки": "Її справа має бути продовжена"
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель української журналістки та парамедикині батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух із позивним "Чека". Він висловив співчуття її сім’ї та товаришам по службі, а також підкреслив, що важливо продовжувати її справу.
Про це український президент висловився у своєму вечірньому відеозверненні. Також він розповів про ситуацію на фронті та плани нашої країни на найближчий місяць.
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