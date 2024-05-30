Зеленський відреагував на загибель молодої парамедикині "Чеки": "Її справа має бути продовжена"

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель української журналістки та парамедикині батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух із позивним "Чека". Він висловив співчуття її сім’ї та товаришам по службі, а також підкреслив, що важливо продовжувати її справу.

Про це український президент висловився у своєму вечірньому відеозверненні. Також він розповів про ситуацію на фронті та плани нашої країни на найближчий місяць.

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