Зеленский отреагировал на гибель молодой парамедикини "Чеки": "Ее дело должно быть продолжено"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель украинской журналистки и парамедикини батальона "Госпитальеры" Ирины Цыбух, с позывным "Чека". Он выразил соболезнования ее семье и сослуживцам, а также подчеркнул, что важно продолжать ее дело.

Об этом украинский президент высказался в своем вечернем видеообращении. Также он рассказал о ситуации на фронте и планах нашей страны на ближайший месяц.

Подробнее читайте в нашем материале: "Ее дело должно быть продолжено": Зеленский отреагировал на гибель известного боевого медика "Чеки".