Глава держави подякував українським воїнам і додав, що переговори з союзниками про посилення ППО не припиняються

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель української журналістки та парамедикині батальйону "Госпітальєри" Ірини Цибух, із позивним "Чека". Він висловив співчуття її сім’ї та товаришам по службі, а також підкреслив, що важливо продовжувати її справу.

Про це український президент висловився у своєму вечірньому відеозверненні. Також він розповів про ситуацію на фронті та плани нашої країни на найближчий місяць.

Володимир Зеленський зазначив, що Ірина Цибух зробила великий внесок у захист України та навчання інших людей. Глава держави також висловив співчуття сім’ям усіх героїв, які віддали життя за нашу країну та подякував тим, хто продовжує її захищати.

"Вчора на Харківському напрямку на війні загинула Ірина Цибух – бойовий медик "Госпітальєрів", одна з тих, хто не лише захищав державу, але й робив усе, щоб інші долучалися, тренувалися, вчилися бути ефективними. І в питаннях фронтової медицини, і в питаннях поваги до українських воїнів – у питаннях меморіалізації подвигу українців. Мої співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України і здобувати результат заради України. Дуже важливо, щоб її справи та зусилля всіх наших полеглих героїв були продовжені", — сказав він.

Також Зеленський подякував воїнам мобільних вогневих груп, Повітряним силам України та всім підрозділам ППО, які щодня обороняють українські міста від російських ракет, дронів і бомб. Глава держави наголосив, що в цій справі важлива влучність, тому влада країни працює над тим, щоб посилити ППО.

"Буде найближчим часом багато комунікації з цього приводу з партнерами – щодо нових систем ППО та спільних виробництв, і зокрема виробництв дронів – збільшення обсягів та залучення спеціальних інвестицій у такі виробництва. Це і спільні виробництва з нашими партнерами та робота в нашій країні. Дякую кожному у світі, хто підтримує Україну в цьому і хто переконує інших лідерів, інші держави допомагати. Вже є частина підтверджень від лідерів щодо збільшення наших здібностей ППО, і головне – реалізувати їх повністю та додати ще відповідні домовленості", — додав Володимир Зеленський.

Президент озвучив плани України на червень. За його словами, плануються зустрічі та переговори із союзниками на тему оборонних пакетів та нових угод безпеки. Крім того, Україна готується до глобального Саміту миру.

"Фактично щодня ми додаємо учасників Саміту та протидіємо російським спробам зірвати або послабити Саміт. Зараз у кожного представника України є чітке завдання – як зробити наступний місяць результативнішим для України. І щомісяця, кожен тиждень, щодня повинні надавати сили нашій державі, нашому суспільству у захисті, у нашому захисті. Це залежить від усіх, хто працює на державу та в державі", — наголосив український президент.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Росії поставили під сумнів легітимність Володимира Зеленського. У Міністерстві закордонних справ приплели сюди й колишнього міністра освіти України, зрадника Дмитра Табачника.