Якою зброєю Україна може бити по Росії, а якою ні? Західні ЗМІ пояснили

У США назвали ракети, якими забороняють бити по РФ

Хоча США і дозволили застосовувати свою зброю для ударів по території Росії, Україна все ще має обмежені можливості. Не всіма ракетами союзники дозволили бити по військовим об’єктах окупантів.

Про це повідомляє The New York Times. Видання проаналізувало заяви партнерів Києва та зібрало озброєння, яким дозволено бити російською територією.

"Україна може завдати удару по Росії ракетами SCALP із Франції та, можливо, незабаром ідентичними ракетами Storm Shadow, поставленими Великою Британією… Ракети SCALP та Storm Shadow мають дальність близько 240 км і запускаються зі старого українського парку винищувачів радянської розробки", — йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначають, що Норвегія, Велика Британія, Німеччина та США передали Україні наземні пускові установки, які можуть запускати ракети більшої дальності – HIMARS та MLRS. З їхньою допомогою можна запускати ракети ATACMS або армійські тактичні ракетні системи, радіус дії яких до 450 км.

"Однак, оприлюднюючи нову політику, офіційні особи США заявили, що не дозволять використовувати ATACMS або ракети великої дальності, щоб завдавати ударів углиб Росії. Німеччина також досі відмовляється надавати свою ракету Taurus з радіусом дії 500 км, частково через занепокоєння, що її буде випущено вглиб Росії та призведе до ескалації війни", — пише ЗМІ.

Також Україна має ракети середньої дальності або наземні бомби малого діаметра, дальність польоту яких 80-150 км. Їх передали Канада, Велика Британія та США.

"Нові дозволи можуть мати найбільший вплив у війні за перевагу в повітрі — особливо якщо союзники дозволять своїм наданим реактивним літакам і безпілотникам атакувати повітряний простір Росії", — йдеться у статті.

При цьому поки що не зрозуміло, чи дозволить Данія використовувати винищувачі F-16 для ударів по Росії. Але Польща, Словаччина, Словенія та Північна Македонія передали Україні для цього радянські літаки, а Туреччина та Велика Британія — ударні БПЛА великої дальності. Заборон на застосування цього озброєння по території РФ від цих країн не надходило.

Також "Телеграф" розповідав про те, що США мають намір підлаштовуватись під потреби України. Ентоні Блінкен не виключив, що в майбутньому заборона застосування американської зброї коригуватиметься.