Блінкен зробив нову заяву про удари по Росії: Зеленський раніше повідомив цікаву річ

У США нагадали, що на початку повномасштабної війни вимоги та заборони союзників були значно жорсткішими

Після того, як у США частково схвалили удари по території Росії своєю зброєю, у Вашингтоні поспішили внести доповнення. У Білому домі заявили, що коригуватимуть обмеження на використання своєї зброї.

Про це після міністерської зустрічі НАТО у Празі заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє "Європейська правда". Він додав, що вважає таку позицію правильною.

Блінкен зазначив, що Байден не вперше дозволив застосовувати американську зброю по військових російських об’єктах. Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення обмеження США щодо застосування своєї зброї були жорсткішими.

"Наша підтримка України протягом цих років підлаштовувалась до того, що Україні необхідно. Ми адаптуватимемося і підлаштовуватимемося і надалі. Ми забезпечуватимемо Україну зброєю, якої вона потребує", – заявив Держсекретар США.

Ентоні Блінкен не вважає, що це рішення США та інших союзників України призведе до "ескалації" конфлікту, як заявляють у Росії.

Президент України Володимир Зеленський раніше вже відреагував на рішення США, яке президент Джо Байден ухвалив 31 травня. За його словами, повідомлення було передано через військових.

"У нас був меседж від американської сторони. Рано вранці сьогодні я отримав це повідомлення від моїх військових. Я не можу розповісти вам деталі про це", — сказав глава держави під час пресконференції на третьому саміті Україна — Північна Європа.

Зеленський привітав таке рішення і назвав його "кроком уперед" для союзників та нашої країни. Але наголосив, що хоче бачити реалізацію цього рішення.

"Я хочу побачити, що станеться на практиці. Але те, що бачу, — це в будь-якому випадку є кроком уперед до цієї мети, яку ми обговорювали раніше, щоб дозволити нам захист наших людей, які живуть біля кордону", — зазначив Зеленський.

Також "Телеграф" розповідав про те, що, крім США, 12 країн дозволили Україні використовувати західну зброю для ударів по військових об’єктах на території Росії. Ці держави вважають такі удари цілком законною самообороною.