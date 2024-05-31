Є чотири варіанти, серед них "ядерка". Як Путін може відповісти на удари по РФ західною зброєю, версії The Times

Удари західною зброєю можуть змінити хід війни

Усе більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю по території Росії. Та існує занепокоєння, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатись до ударів ядерною зброєю.

Британська газета The Times навела чотири варіанти дії, до яких може вдатись Путін. Серед них не тільки ядерний удар.

Зазначається, що удари України по території Росії можуть переламати хід війни і допоможуть захистити Харків завдяки ураженню ракетних установок і літаків.

Тож можливі чотири варіанти розвитку подій:

ядерний удар по Україні — малоймовірний, але насправді ж, як пише газета, ніхто не виключає цю можливість, оскільки Путін неадекватний;

— малоймовірний, але насправді ж, як пише газета, ніхто не виключає цю можливість, оскільки Путін неадекватний; військова операція в Балтійському регіон і, до якої може вдатись Росія, аби перевірити чи НАТО застосує 5 статтю. Зауважимо, що стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що у разі, якщо союзник по НАТО зазнає збройного нападу, кожен член Альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу;

і, до якої може вдатись Росія, аби перевірити чи НАТО застосує 5 статтю. Зауважимо, що стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що у разі, якщо союзник по НАТО зазнає збройного нападу, кожен член Альянсу вважатиме цей акт насильства збройним нападом на усіх членів і вживатиме дій, які вважатиме за необхідне, аби допомогти тому союзнику, який зазнав нападу; Володимир Путін може провести сильну мобілізацію росіян ;

; збільшення диверсій на Заході.

Нагадаємо, у Росії вибухнули погрози застосувати ядерну зброю по Україні та країнам НАТО у разі, якщо по РФ завдаватимуться удари західним озброєнням. На те, що все більше західних країн дають Україні такий дозвіл, залякуваннями відреагував заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.