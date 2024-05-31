"Щоб українці могли захищатися": США розширили зону територій РФ, по яких може бити Україна

Йдеться не тільки про прикордонні території біля Харківської області

Сполучені Штати Америки, як і Німеччина, уточнили щодо окреслених територій РФ, по яких Україна може завдавати ударів американською зброєю. Так йдеться про всю прикордонну територію РФ, а не лише біля Харківської області.

Про це пише Голос Америки. Зазначається, що дану інформацію підтвердив представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер.

"Це поширюється на те, щоб українці могли захищатися. Так – через кордон проти атак РФ, які звідти надходять", — сказав представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер на питання про можливість застосування американської зброї на кордонах із Сумською областю.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен допустив удари зброєю США вглиб Росії. Ба більше, за його словами, президент США Джо Байден не вперше дозволив застосовувати американську зброю по військових російських об’єктах. Він також нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення обмеження США щодо застосування своєї зброї були жорсткішими. Ентоні Блінкен не вважає, що це рішення США та інших союзників України призведе до "ескалації" конфлікту, як заявляють у Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що усе більше країн-союзниць дозволяють бити своєю зброєю по території Росії. Та існує занепокоєння, що через це російський диктатор Володимир Путін може вдатись до загрозливих дій.