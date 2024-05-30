"Нам головне результат": США можуть непублічно дозволити Україні бити по РФ своєю зброєю, — нардеп

Такий дозвіл Києву надали вже 11 країн

США можуть надати Україні дозвіл використовувати свою зброю для ударів по військових об’єктах на території Росії без публічного оголошення про це. Достатньо буде надання дозволу на військових каналах.

"Нам головне результат, а не процес, як він буде оголошений. Ми про це говорили в США: "Хочете — кажіть про це публічно, не хочете — дайте нам непублічний дозвіл через різні канали". У нас багато каналів. Цей запит перш за все не від депутатів, це запит від наших військових, які просили нас допомогти у вирішенні цієї проблеми. Якщо по військових каналах наші військові отримають дозвіл, цього буде абсолютно достатньо, не потрібно про це оголошувати в The New York Times, CNN чи BBC. Тому абсолютно можливий і такий варіант розвитку подій", — сказав заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що дедалі більше європейських країн дають Україні право завдавати ударів наданим ними озброєнням по території Росії. Однак, перш за все, запит Києва на такий дозвіл був направлений на США.

"Наш запит був перш за все націлений, направлений на США, американську адміністрацію. Ми два тижні тому були у Вашингтоні, якраз з цим запитом, отримали, в принципі, підтримку в Конгресі США в обох палатах, від обох партій, які надіслали лист з підписами півтора десятка конгресменів на Пентагон щодо цього запиту надати нам дозвіл використовувати американську зброю проти легітимних цілей на території росії. Поки що від США ми не отримали якоїсь конкретної відповіді, але це запустило процес, і ми підкріпили цей процес на Парламентській асамблеї НАТО", — описав ситуацію Чернєв.

Як повідомляв "Телеграф", The Washington Post з посиланням на неназваного американського чиновника пише, що немає жодних обмежень на використання Україною наданих США засобів протиповітряної оборони для збивання російських ракет або винищувачів над територією Росії, "якщо вони становлять загрозу Україні".