Каким оружием Украина может бить по России, а каким нет? Западные СМИ объяснили

В США назвали ракеты, которыми запрещают бить по РФ

Хоть США и разрешили применять свое оружие для ударов по территории России, у Украины все еще ограниченные возможности. Не всеми ракетами союзники разрешили бить по военным объектам оккупантов.

Об этом сообщает The New York Times. Издание проанализировало заявления партнеров Киева и собрало вооружение, которым разрешено бить по российской территории.

"Украина может нанести удар по России ракетами SCALP из Франции и, возможно, вскоре идентичными ракетами Storm Shadow, поставленными Великобританией… Ракеты SCALP и Storm Shadow имеют дальность около 240 км и запускаются из старого украинского парка истребителей советской разработки", — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что Норвегия, Великобритания, Германия и США передали Украине наземные пусковые установки, которые могут запускать ракеты большей дальности — HIMARS и MLRS. С их помощью можно запускать ракеты ATACMS или армейские тактические ракетные системы, радиус действия которых до 450 км.

"Однако, обнародуя новую политику, официальные лица США заявили, что не позволят использовать ATACMS или ракеты большой дальности, чтобы наносить удары вглубь России. Германия также до сих пор отказывается предоставлять свою ракету Taurus с радиусом действия 500 км, частично из-за беспокойства, что она будет выпущена вглубь России и приведет к эскалации войны", — пишет СМИ.

Также у Украины есть ракеты средней дальности или наземные бомбы малого диаметра, дальность полета которых 80-150 км. Их передали Канада, Великобритания и США.

"Новые разрешения могут оказать наибольшее влияние в войне за преимущество в воздухе — особенно если союзники позволят своим предоставленным реактивным самолетам и беспилотникам атаковать воздушное пространство России", — говорится в статье.

При этом пока что не ясно, разрешит ли Дания использовать истребители F-16 для ударов по России. Но Польша, Словакия, Словения и Северная Македония передали Украине для этих целей советские самолеты, а Турция и Великобритания — ударные БПЛА большой дальности. Запретов на применение этого вооружения по территории РФ от этих стран не поступало.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что США намерены подстраиваться под потребности Украины. Энтони Блинкен не исключил, что в будущем запрет на применение американского оружия будет корректироваться.