Їх уже 12: ще одна країна схвалила удари по РФ західною зброєю

У країні вважають ці удари частиною самооборони України

Данія приєдналася до 11 країн, які схвалили удари по РФ своєю зброєю, яку вони передають Україні. Там вважають це питанням самооборони.

Про це сказав глава Міністерства закордонних справ (МЗС) Данії Ларса Локке Расмуссена під час бесіди з журналістами. За його словами, таке рішення – це частина допомоги Україні.

При цьому він наголосив, що позиція Данії обговорювалася з комітетом закордонних справ. Зроблено громад висновок — удари цією зброєю необхідні Україні як частина самооборони.

"Коротка відповідь — так. І ця позиція не нова. Це частина допомоги. Коли ми обговорювали це з нашим комітетом із закордонних справ у данському парламенті, ми від початку ясно дали зрозуміти, що можлива атака військових об’єктів на території агресора є частиною самооборони" , — Заявив міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що союзники України висловили свою думку щодо ударів західною зброєю територією Росії. Деякі однозначно підтримали цю ідею, але деякі все ж таки виявилися категорично проти і заборонили зі свого боку вчиняти такі дії.