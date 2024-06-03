Справа п’яного священника з Ужгорода: поліція розповіла подробиці ДТП та вилучила права у порушника

В'їхав не в будинок, а в кущі

У п'яного священника, який в Ужгороді на своєму Ford Focus вчинив ДТП, вилучили права. На нього складено аж три протоколи з порушенням кримінальної справи.

Про це пише "Закарпаття 24", посилаючись на коментар патрульної поліції. Також правоохоронці не підтвердили зіткнення з будинком.

За даними слідства, священник Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрей Іван (Лях Іван Петрович), який служив в Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді, не впорався з керуванням на дорозі і заїхав у кущі. Авто отримало механічні пошкодження.

П'яний сващенник

На порушника склали три протоколи:

ст.130 КУпАП Керування ТЗ в нетверезому стані;

ст. 124 КУпАП Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів;

ст. 126 КУпАП Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким ТЗ або не пред'явила їх для перевірки, або стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування ТЗ.

Зауважимо, що поліція не коментувала використання священником лайливої лексики та неповагу до правоохоронних органів.

Нагадаємо, що у Закарпатській області покарали священника УПЦ МП Віктора Шпілька, який знімав на відео свої статеві органи. Йому заборонили проводити богослужіння.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві водій розтрощив три автівки та намагався втекти.