У центрі Києва знесли скандальний "храм-МАФ" УПЦ МП: стали відомі подробиці (фото)

Підрядник виконав роботи безкоштовно

У п'ятницю, 17 травня, у Києва демонтували "храм-МАФ" УПЦ МП, який на території між фундаментом Десятинної церкви та музеєм історії України всупереч законодавству самочинно звела релігійна громада. Ця споруда знаходилася в буферній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська Лавра".

Про це повідомив Медіацентр Україна. Зазначається, що за документами це були три кіоски по 20 м кв.

"Національний музей історії прагне забезпечити максимальний доступ українців до нашого спільного місця пам’яті. Для цього необхідно усунути всі перешкоди, особливо якщо на те є всі законні підстави", – зазначив директор Національного музею історії України Федір Андрощук.

За його словами, зведення цієї споруди відбулось з порушенням законодавства, без археологічного обстеження та дозволу Інституту археології НАНУ, а також без дозволів Міністерства культури та інформаційної політики. Крім того, в експлуатацію будівля у встановленому порядку так і не була введена.

"Сьогодні ми розв’язуємо проблему, до якої призвели варварські кроки московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям", – підкреслила директорка Скарбниці Національного музею історії України Наталія Панченко.

На місці знесеної споруди

Зазначається, що на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 15 лютого 2023 року релігійна громада УПЦ МП була зобов’язана самостійно демонтувати незаконну споруду, але проігнорувала це. Неодноразово за невиконання рішення суду на порушника накладався штраф, який не сплачувався.

Національного музею історії України не мав власних коштів на демонтаж, тому оголосив про збір 772 тисяч гривень для знесення "храму-МАФу". За 16 годин з моменту оголошення вдалося зібрати 870 тисяч гривень. Задонатили 2266 осіб. Найбільші два донати – по 30 тисяч гривень, а найменший – 10 копійок.

На місці знесеної споруди

Державна виконавча служба, яка є ключовою у забезпеченні виконання рішення суду, залучила підрядника – будівельну компанію "Смайл констракшн". Компанія отримає 772 тисячі гривень на виконання робіт. Оскільки компанія виявила ініціативу провести усі роботи безкоштовно, після сплати податків та подання фінансової звітності залишок коштів компанія перерахує на ЗСУ.

За надлишкові кошти, які були отримані під час збору та перебувають на балансі Музею, придбано супутні матеріали для знесення споруди. За витрачену суму Музей прозвітує перед громадськістю.

Також повідомляється, що рухомі предмети з начиння знесеної будівлі за постановою держвиконавця будуть передані до Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Заповідник має необхідні площі для зберігання цих речей та вже надав письмову згоду.

У Медіацентрі підкреслили, назва "храму-МАФу" "Десятинний монастир Різдва Пресвятої Богородиці" була обрана виключно з метою введення в оману, змішування понять, створення ілюзії стародавності незаконної споруди та правонаступництва між нею та Десятинною церквою, залишки фундаментів якої знаходяться у безпосередній близькості до самобуду. Показово й те, що настоятелем тут був Гедеон (Юрій Харон) – особа, яка має кілька громадянств, у тому числі російське.

Приблизне місце, де знаходилася знесена споруда

Своєю чергою у Національному музеї історії України заявили, що планують використання звільненої ділянки для проведення просвітницьких заходів і дитячих програм, присвячених як давньому минулому, так і сучасній історії України. Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, що досі не були вивчені або не стали експозиційними обʼєктами.

Нагадаємо, 15 лютого 2023 року в Києві суд зобов’язав знести з території між фундаментом Десятинної церкви та музеєм історії України храм УПЦ МП, який від незаконного синього кіоску з клейонки переріс у щось, що має вигляд церкви.