"Світив" причиндалами та показував зад: на Закарпатті священик УПЦ МП записував непристойні відео та відправляв знайомим

Священник одного з монастирів потрапила у скандал

На Закарпатті священник відзначився непристойною поведінкою. Він знімав на відео свої статеві органи та надсилав ці записи своїм знайомим.

Відповідною інформацією поділився журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі. За його словами, чоловіка звуть Віктор Шпілька.

Він зазначає, що Шпілька є священником Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП. За даними монастиря, чоловікові у лютому виповнилося 55 років.

Само відео "Телеграф" публікувати не буде, проте охочі можуть ознайомитися з ним у нашому telegram-каналі за цим посиланням (обережно, кадри 18+)

Як повідомлялося раніше, у листопаді 2022 року під час обшуків на території приміщення Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП співробітники СБУ виявили докази співпраці її представників із російськими окупантами. Під час обшуків архімандрита Микиту, як тоді повідомили деякі ЗМІ, застукали "за скоєнням статевого акту з 17-річним хлопцем, який співає у місцевому хорі".

Зрештою священникові вдалося через суд спростувати інформацію про перелюб та змусити відшкодувати моральні збитки.