У Києві водій розтрощив три автівки та намагався втекти (фото)

На правопорушника склали два протоколи

У Києві затримали водія, який розтрощив три автівки. Чоловік намагався втекти з місця аварії.

Про це повідомляє Муніципальна охорона. Подія сталася на вулиці Анни Ахматової.

Муніципали зазначають, що опівночі під час патрулювання вони помітили пошкоджений автомобіль Chevrolet Trax з ознаками аварії. За кермом перебував чоловік з видимими травмами, а саме забоями та пошкодженнями обличчя.

Як виявилося водій не впорався із кермуванням і влетів у припарковані автівки.

Наслідки аварії

"Побачивши муніципалів, водій намагався втекти з місця події, але йому завадили. У ході подальшого спілкування працівники Мунохорони встановили, що чоловік керував Шевроле, не впорався з керуванням та пошкодив три припарковані на узбіччі машини", — йдеться у повідомленні.

Служба перекрила рух у місці ДТП та виставили знаки аварійної зупинки. А також викликала патрульну поліцію та швидку допомогу.

Муніципалам вдалося затримати зловмисника

Пройти перевірку на тверезість "драгером" чи медичне обстеження 25-річний водій відмовився.

"Поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 130 ч.1 КУпАП та за ст. 124 КУпАП, а також вилучити у порушника посвідчення водія. Також з місця ДТП евакуйовано автомобіль правопорушника", — додали у Муніципальній охороні.

На місці події

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві затримали чоловіка, який стріляв у перехожих. Одного потерпілого госпіталізували.