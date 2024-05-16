Знімав свої причандали на відео: в УПЦ МП прийняли рішення щодо священника на Закарпатті

Скандальне відео оприлюднив місцевий журналіст

У Закарпатській області покарали священника УПЦ МП Віктора Шпілька, який знімав на відео свої статеві органи. Йому заборонили проводити богослужіння.

Про це повідомила Хустська єпархія УПЦ МП. Там назвали його поведінку аморальною та недостойною.

"Цим визначенням від 16 травня 2024 року, за аморальну та недостойну поведінку, що осоромлює сан священнослужителя та створює смуту серед людей, ви забороняєтесь у священнослужінні", — йдеться в указі митрополита хустського та виноградівського Марка (Петровційного).

Напередодні журналіст Віталій Глагола повідомив, що священник Свято-Георгіївського "Кривського" чоловічого монастиря Хустської єпархії УПЦ МП знімав на відео свої статеві органи та надсилав ці записи своїм знайомим. За даними монастиря, чоловікові у лютому виповнилося 55 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Закарпатській області поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у правоохоронців. Інцидент стався у Мукачівському район. 29-річний чоловік раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп’яніння.