У карколомній автотрощі розбили дві Tesla та елітну Toyota (фото, відео)

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Причиною багатьох аварій у селах та містах України є порушення правил дорожнього руху, зокрема — ненадання переваги у русі. Так, у Тернополі ввечері 14 травня сталось 2 аварії. В усіх — розбиті елітні авто та постраждали водії.

Про аварії повідомили в Головному управлінні Національної поліції області. За інформацією, у першій аварії, що на вулиці Фабричній, зіштовхнулось три автомобілі. Серед них — два електрокари Tesla та Toyota Highlander.

Аварія сталась через водія електрокара, який не надав переваги у русі іншим авто. Через це Toyota Highlander врізався у ще одну Tesla. У результаті всі три автомобілі пошкоджені, а водіїв двох з них госпіталізували.

У другій ДТП, яка сталась того ж вечора, причиною також є ненадання переваги у русі. Так, водій елітного позашляховика Mercedes-Benz GL450 не пропустив транспорт, коли виїжджав з другорядної дороги. У результаті він зіштовхнувся із Renault Clio. Водій компактного легковика постраждав, його госпіталізували.

Раніше "Телеграф" писав, що українці масово розпродають свої чому українці масово розпродають свої Tesla. Такої кількості перепродажу електрокарів не було ще ніколи. Тому Тесла різко втрачає у вартості.