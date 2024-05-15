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У карколомній автотрощі розбили дві Tesla та елітну Toyota (фото, відео)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Автор
Сума збитків - страшна Новина оновлена 15 травня 2024, 11:58
Сума збитків - страшна. Фото Національна поліція України

Головне, що всі живі-здорові

Причиною багатьох аварій у селах та містах України є порушення правил дорожнього руху, зокрема — ненадання переваги у русі. Так, у Тернополі ввечері 14 травня сталось 2 аварії. В усіх — розбиті елітні авто та постраждали водії.

Про аварії повідомили в Головному управлінні Національної поліції області. За інформацією, у першій аварії, що на вулиці Фабричній, зіштовхнулось три автомобілі. Серед них — два електрокари Tesla та Toyota Highlander.

Аварія сталась через водія електрокара, який не надав переваги у русі іншим авто. Через це Toyota Highlander врізався у ще одну Tesla. У результаті всі три автомобілі пошкоджені, а водіїв двох з них госпіталізували.

У другій ДТП, яка сталась того ж вечора, причиною також є ненадання переваги у русі. Так, водій елітного позашляховика Mercedes-Benz GL450 не пропустив транспорт, коли виїжджав з другорядної дороги. У результаті він зіштовхнувся із Renault Clio. Водій компактного легковика постраждав, його госпіталізували.

ДТП у Тернополі
ДТП у Тернополі

Раніше "Телеграф" писав, що українці масово розпродають свої чому українці масово розпродають свої Tesla. Такої кількості перепродажу електрокарів не було ще ніколи. Тому Тесла різко втрачає у вартості.

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#ДТП #Транспорт #Авто #Тернопіль