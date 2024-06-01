Українців додатково перевірятимуть на холеру: у МОЗ розповіли, кого це стосується

Нагляд триватиме впродовж року з 1 червня до 1 жовтня

В Україні з 1 червня пацієнтів, які мають важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій, будуть додатково перевіряти на холеру. Триватиме посилений контроль за гострою діарейною інфекцією аж до 1 жовтня.

Про це повідомляє заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Зазначається, що проводитимуть посилений контроль, аби запобігти поширенню холери в літній сезон.

У МОЗ нагадують, що безперервний епідеміологічний нагляд за холерою в країні триває впродовж року, а з 1 червня до 1 жовтня починається посилений епідемічний сезон спостереження за цією хворобою. Тож у цей період кожен випадок гострої кишкової інфекції з тяжким перебігом підлягає окремому лабораторному дослідженню.

"З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери. На рівні кожної області Центри контролю та профілактики хвороб реалізують комплексні та оперативні плани реагування та діагностики підозр, працюють оперативні протиепідемічні та дезінфекційні бригади. Також на рівні областей визначені медзаклади для госпіталізації пацієнтів з підозрою на холеру, які мають "незнижувальний запас" лікарських засобів — антибіотиків, регідратаційних розчинів, дезінфектантів. Така система дозволяє своєчасно виявити випадки підозри на холеру та забезпечити системний контроль за епідситуацією на рівні країни, а в разі загрози — "активувати" систему реагування та локалізувати спалах", — зазначив Ігор Кузін.

Також фахівці проводитимуть дослідження зразків довкілля: моніторинг проб води, стічних вод, прісної та морської води.

Довідково. Холера — це гостра діарейна інфекція, що виникає після вживання харчових продуктів або води, заражених бактерією Vibrio cholerae О1 або О139. Холера передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше у разі вживання забрудненої води, овочів, фруктів, під час купання у відкритих водоймах, а також через їжу і побутові контакти. Без належного лікування холера може призвести до зневоднення та смерті.

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