Они заинтересованы в украинцах: демограф объяснил, что будет после окончания действия временной защиты беженцев в ЕС

Стимулирование интеграции будет усиливаться, считает ученый

После завершения действия статуса временной защиты в ЕС, которым пользуются украинские беженцы, страны Европы постараются интегрировать наших мигрантов для решения собственных демографических проблем. Они заинтересованы в том, чтобы часть украинцев осталась.

Об этом и не только в интервью "Телеграфу" рассказал заведующий отделом миграционных исследований Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Алексей Позняк: Мужчины не вернутся в Украину, и причина не только в войне — интервью с ученым-демографом

Следует отметить, что Совет ЕС продлил срок действия механизма временной защиты для украинцев до марта 2025 года. После этой даты, по словам учёного, будут включаться механизмы интеграции.

"Уже есть признаки того (и определенные действия государств об этом свидетельствуют), что будет усиливаться стимулирование интеграции. В Европе пытаются разработать такие меры, чтобы наши мигранты работали, а не просто сидели на социальной помощи. Эта политика уже ведется и со временем она будет только усиливаться", — объясняет Позняк.

Демограф уверяет, что ЕС выгодно оставить украинских мигрантов у себя. Особенно активных и готовых работать.

"Население в странах Европы стареет и они заинтересованы, чтобы часть наших мигрантов там осталась. Особенно страны Европы заинтересованы в тех украинцах, которые хотят работать, которые интегрируются в общество, учат язык и пытаются вжиться в это общество. Если же говорить о тех, кто получает социальную помощь и не хочет ничего менять, так в таких мигрантах западные общества не заинтересованы", — резюмировал Алексей Позняк.

Как сообщал "Телеграф", в Польше приняли поправки к закону о помощи украинцам, покинувшим свою страну из-за российского вторжения. Документ предусматривает продление предельного срока легального пребывания в Польше украинских беженцев с номером PESEL UKR до 30 сентября 2025 года.