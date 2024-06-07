Решение ВВК можно оспорить: украинцам объяснили, как происходит этот процесс

Есть важные нюансы, на которые стоит обратить внимание

Украинцы, проходящие военно-врачебную комиссию, могут не согласиться с ее результатами. В таком случае человек может оспорить решение, обжаловать его в штатном ВЛК, в том числе центральном, или в судебном порядке.

Об этом сказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич, пишет "Интерфакс-Украина". Она отметила, что по результатам рассмотрения жалобы человека могут отправить на повторную ВВК.

"Может не согласиться, и такие случаи есть. Человек может оспорить решение ВВК. Здесь важно то, что решения о непригодности гражданских ВЛК или, если говорить юридическим языком, внештатных ВВК проверяются штатными ВВК. И эти штатные ВЛК находятся только в сфере управления Минобороны", — говорит Карчевич.

По ее словам, в приказе Минобороны №402 четко определены и очерчены временные рамки, что будет способствовать более быстрому рассмотрению вопросов об обжаловании.

"Кроме того, по результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает обжалуемое постановление или может направить повторное (контрольное) медицинское освидетельствование. Затем истцу предоставляют новый вывод о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание. В спорных и сложных случаях право на вынесение окончательного решения остается за Центральной военно-врачебной комиссией", — пояснила Каркевич.

Она также подчеркнула, что региональные ВВК — это масштабы нескольких регионов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, должны ли украинцы проходить военно-врачебную комиссию, когда обновляют данные. В ТЦК ответили на этот вопрос.