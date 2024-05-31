Чи мають українці проходити ВЛК, коли оновлюють дані? У ТЦК відповіли

У ТЦК відповіли, коли військовозобов’язані громадяни мають пройти медогляд

Усі військовозобов’язані громадяни України до 18 липня мають оновити дані у ТЦК. Цього вимагають норми нового закону про мобілізацію. Але ще військовозобов’язаних цікавить питання проходження ВЛК — чи потрібно це робити, чи ні?

Спікер Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін докладно відповів "Телеграфу" на це питання у матеріалі "Мобілізація влітку, повістки та "Резерв+". У ТЦК відповіли на сім питань, які хвилюють усіх".

Він нагадав, що військово-лікарську комісію проходять для того, щоб у базі даних була інформація про стан здоров’я військовозобов’язаного. Але під час уточнення даних проходити комісію не потрібно.

"Якщо ми говоримо про виконання закону, згідно з яким протягом 60 днів потрібно уточнити свої дані, то проходити ВЛК не потрібно — пізніше на ВЛК окремо викликатимуть військовозобов’язаних за необхідності", — сказав Роман Істомін.

При цьому він додав, що вимоги постанови Кабміну №1487 не скасовано. Тому, якщо громадянин з’явився до ТЦК та СП по повістці, а його направляють на медкомісію — у цьому немає нічого протизаконного.

Нагадаємо, що з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Він змінив деякі правила військового обліку, які стосуються не лише чоловіків, а й деяких жінок.

Крім того, Верховна Рада України дозволила мобілізувати засуджених громадян. А у Мін’юсті назвали кількість ув’язнених, які готові приєднатися до ЗСУ.

Також "Телеграф" розповідав про те, чи можна відмовитися від мобілізації через релігію. Правозахисник дав чітку відповідь.