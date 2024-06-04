Не усім: в Україні продовжили відстрочки від мобілізації, названо терміни

Раніше мова велась про 1 місяць

Відстрочки від мобілізації автоматично продовжено ще на три місяці урядом України. Зокрема це стосується працівників, які отримали "бронь" від Мінекономіки.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничук. Зазначається, що бронювання автоматично продовжується на три місяці для тих, у кого не закінчився строк його дії на момент ухвалення постанови, тобто 7 травня.

Мельничук наголосив, що постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Мінекономіки, згідно з постановою КМУ від 27 січня 2023 року № 76 "Деякі питання реалізації положень Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час".

Нагадаємо, що раніше рішення про автоматичне продовження бронювання Кабміном було подовжено на 1 місяць. Проте наразі цей термін збільшили вже до трьох.

Також голова Верховної Ради Руслан Стефанчук скептично оцінив ініціативу "економічного бронювання". За його словами, у переважній більшості країн, де свого часу намагалися впровадити подібну ідею, вона не спрацювала.

Раніше "Телеграф" писав, що у Мінекономіки відмовилися відповідати, скільком компаніям дали бронь від мобілізації.