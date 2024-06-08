"Якщо кожен українець вимкне 1 лампочку": експерт розповів про те, що дає економія

В соцмережах розганяються настрої — не буду економити електроенергію, чому я повинен/повинна це робити, хай депутати та чиновники економлять

Кожен має право на власну позицію. Однак "Телеграф" наштовхнувся у Twitter на допис одного військового. З питань безпеки і з етичних міркувань скрін не додаємо. Суть в тому, що військовий добирається на ночівлю до населеного пункту, ставить обладнання на зарядку, розраховуючи, що відключень не буде. Перевищення лімітів, вночі стається аварійне відключення, вранці обладнання заряджене наполовину. І він запитує: вам складно там, без світла? Складно вимкнути якийсь гаджет чи лампочку, щоб не було позапланових вимкнень? А військовим – легко?

"Тут важливо розуміти, що від кожного багато що залежить, — сказав у інтерв'ю "Телеграфу" доктор наук, професор Києво-Могилянки, експерт з енергетики Геннадій Рябцев. – Одна вимкнена лампочка – але усіма українцями – може зекономити електричну енергію одного атомного енергоблока. І це легко підрахувати, навіть якщо це лампочки енергозберігаючі".

Щоправда, зазначає він, щоб таке було можливо, у нас має сформуватися така ж енергоефективна свідомість, як в будь-якій державі Європейського Союзу. Коли у 2021 році в ЄС трапилась енергетична криза, потрібно було скоротити енергоспоживання. І воно було скорочено на 15%.

В українців же підйом свідомості був у 2022 році, а зараз схоже, що багатьом байдуже.

Про те, що таке справжній блекаут, чи загрожує взимку деяким містам залишитись без тепла і світла взагалі, як утеплити житло зараз так, щоб мати теплу зиму — про це Геннадій Рябцев розповів "Телеграфу" у інтерв'ю Коли електрики немає, вже не важливо, скільки вона коштує, — експерт розповів про блекаути, несправедливі відключення та як зігрітися взимку