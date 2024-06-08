"Если каждый украинец выключит 1 лампочку": эксперт рассказал о том, что дает экономия

В соцсетях разгоняются настроения — не буду экономить электроэнергию, почему я должен/должна это делать, пусть депутаты и чиновники экономят

Каждый имеет право на свою позицию. Однако "Телеграф" наткнулся в Twitter на сообщение одного военного. По вопросам безопасности и по этическим соображениям скрин не добавляем. Суть в том, что военный добирается на ночевку в населенный пункт, ставит оборудование на зарядку, рассчитывая, что отключений не будет. Превышение лимитов, ночью происходит аварийное отключение, утром оборудование заряжено наполовину. И он спрашивает: вам сложно там без света? Сложно выключить какой-нибудь гаджет или лампочку, чтобы не было внеплановых отключений? А военным – легко?

"Здесь важно понимать, что от каждого многое зависит, — сказал в интервью "Телеграфу" доктор наук, профессор Киево-Могилянки, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев. – Одна выключенная лампочка – но всеми украинцами – может сэкономить электрическую энергию одного атомного энергоблока. И это легко подсчитать, даже если это энергосберегающие лампочки".

Правда, отмечает он, чтобы это было возможно, у нас должно сформироваться такое же энергоэффективное сознание, как в любом государстве Европейского Союза. Когда в 2021 году в ЕС произошел энергетический кризис, нужно было сократить энергопотребление. И оно было сокращено на 15%.

У украинцев же подъем сознания был в 2022 году, а сейчас похоже, что многим безразлично.

О том, что такое настоящий блекаут, угрожает ли зимой некоторым городам остаться без тепла и света вообще, как утеплить жилье сейчас так, чтобы иметь теплую зиму — об этом Геннадий Рябцев рассказал "Телеграфу" в интервью Когда электричества нет, уже не важно, сколько она стоит, — эксперт рассказал о блекаутах, несправедливых отключениях и как согреться зимой.