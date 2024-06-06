Якщо телефон "не ловить" під час відключень: експерт розповів, що робити

Експерт пояснив, чому мережа погано працює під час вимкнення світла

Українці скаржаться, що через відключення світла в регіонах погіршується і мобільний зв’язок. Щобільше, мобільний інтернет працює дуже повільно або зовсім не вантажить нічого.

Експерт з телеком-ринку Олександр Глущенко у коментарі телеканалу "Київ 24" розповів, через що це відбувається. Він порадив українцям купити сім-картки кількох мобільних операторів.

Коли вимикають світло, сотні та навіть десятки тисяч користувачів перемикаються із мереж Wi-Fi на базові станції мобільних операторів. І кількість користувачів збільшується в рази, тому ємність мережі, яку вона може розподілити, ділиться на ту кількість пристроїв, які підключилися.

"Є відмінний вихід — мати кількох постачальників послуг. У мене чотири мобільні оператори і я перемикаюся між ними, якщо мені потрібний зв’язок і один із чотирьох точно його має. Це некомфортно і незручно, але в нас зараз такі реалії життя", — сказав Олександр Глущенко.

Те саме стосується і мобільного інтернету. Він краще працюватиме у того оператора, до мережі якого під'єднана менша кількість пристроїв.

Зазначимо, що в Україні є три основні великі мобільні оператори мобільного зв’язку: Київстар, Vodafone та Lifecell. Також є Трімоб, Інтертелеком та PeopleNet.

Також "Телеграф" розповідав про те, що світло в Україні можуть відключати на 10 годин. Експерт розповів, коли це може статися і як не допустити тривалого вимкнення світла.