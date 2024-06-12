Більше ніяких "Григорійовичів": як українською правильно говорити та писати це по батькові

Серед українських по-батькові є винятки

Багато українців, які зараз активно переходять на українську мову, часто в утворенні по батькові припускаються помилок. Особливо ситуацію ускладнюють деякі складні випадки та винятки.

"Телеграф" розповідає про те, як правильно звертатися до людей, чиї батьки Григорії. Так, згідно з правилами української мови, правильним вважається лише один варіант — Григорович. Цей випадок — виняток. При утворенні цього по батькові відпадає "ій"- "Григор ій ович".

Тобто, правильно буде: Іван Григорович Шевченко, Степан Григорович.

Важливо зазначити, що "Григорійович" говорити та писати неправильно з погляду правил української мови, але це по батькові часто зустрічається на практиці та в деяких словниках. Тому в офіційному письмі ім’я слід завжди звіряти з варіантом у паспорті, оскільки відмінне від паспорта написання може мати юридичні наслідки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно українською мовою сказати слово "дедлайн". Його можна замінити автентичними словами.