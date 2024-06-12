Никаких "Анатоліє" и отчество "Анатолієвичу": как правильно называть на украинским
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В официальных документах следует использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека
В мае 2024 года закончился переходный период на новые правила правописания в Украине — теперь все его нормы, даже самые противоречивые, стали обязательными. В частности, изменились правила спряжения такого распространенного в Украине имени как Анатолий.
"Телеграф" разобрался, что нового придумали для имени Анатолий и как правильно его склонять.
Имя Анатолий очень распространено в Украине, ведь его носит около 530 тысяч человек. Однако большинство до сих пор делает ошибки в написании отчество. Как все же будет — Анатолієвич, Анатолійович чи Анатольєвич?
Единственный и правильный вариант для этого имени — Анатолійович. Но никак не Анатолієвич. Следует также отметить, что в женском роде будет Анатоліївна, а не Анатолійовна.
Что говорят словари
Анатолійович— единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. По орфографическим правилам все существительные мужского рода творятся с помощью суффикса "ович": Анатолій – Анатолійович.
Олег Анатолійович працює в Миколаєві.
Купіть квиток для Вадима Анатолійовича.
Передавайте привіт Ігорю Анатолійовичу.
Важно! В официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, так как фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.
Добавим, что Анатолий (лат. Anatolius, греч. Ανατολιος, др.- греч. Ανατολικός ( анатоликос ) — "восточный"; от греч. Ανατολή ( Анатолии ), что означает житель восточной страны Анатолий, восток) имя.
Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском языке сказать на "наволочку" и "простынь".