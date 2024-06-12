Никаких "Анатоліє" и отчество "Анатолієвичу": как правильно называть на украинским

В официальных документах следует использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека

В мае 2024 года закончился переходный период на новые правила правописания в Украине — теперь все его нормы, даже самые противоречивые, стали обязательными. В частности, изменились правила спряжения такого распространенного в Украине имени как Анатолий.

"Телеграф" разобрался, что нового придумали для имени Анатолий и как правильно его склонять.

Имя Анатолий очень распространено в Украине, ведь его носит около 530 тысяч человек. Однако большинство до сих пор делает ошибки в написании отчество. Как все же будет — Анатолієвич, Анатолійович чи Анатольєвич?

Единственный и правильный вариант для этого имени — Анатолійович. Но никак не Анатолієвич. Следует также отметить, что в женском роде будет Анатоліївна, а не Анатолійовна.

Что говорят словари

Анатолійович — единственный правильный вариант написания этого отчества в украинском языке. По орфографическим правилам все существительные мужского рода творятся с помощью суффикса "ович": Анатолій – Анатолійович.

Олег Анатолійович працює в Миколаєві.

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Передавайте привіт Ігорю Анатолійовичу.

Важно! В официальных документах следует обязательно использовать тот вариант, который зафиксирован в паспорте человека, так как фактически все формы в юридическом смысле считаются разными именами.

Добавим, что Анатолий (лат. Anatolius, греч. Ανατολιος, др.- греч. Ανατολικός ( анатоликос ) — "восточный"; от греч. Ανατολή ( Анатолии ), что означает житель восточной страны Анатолий, восток) имя.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно на украинском языке сказать на "наволочку" и "простынь".