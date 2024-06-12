"Це дуже впливає на бойовий дух": у ЗСУ назвали одну з головних проблем рекрутингу

У деяких випадках військовослужбовці можуть потрапити не до того підрозділу.

В Україні на тлі посилення мобілізації все більшої популярності набуває процес рекрутингу. Проте самі рекрутери визнають, що з цим поки що є проблеми, зокрема з питанням "відношення" — документа, який каже, що конкретний підрозділ готовий взяти до себе конкретного військовослужбовця.

Про це йдеться у матеріалі Радіо Свобода. Зокрема, часто трапляється, що військовослужбовець хотів приєднатися до певної частини, але потрапляє до іншої за розподілом ТЦК навіть попри те, що він мав відношення.

"Людина, наприклад, могла отримати відношення, хотіла десь до своїх друзів, вона вмотивована, а її взяли і відправили в інакше якесь місце. І це дуже впливає на бойовий дух, на мотивацію взагалі", — зазначив начальник відділення рекрутингу 47 ОМБр з позивним "Аркуш".

При цьому він зазначив, що цього року вже почали з’являтися досконаліші механізми, які покращили ситуацію.

Своєю чергою, у Міноборони кажуть, що наразі ефективного механізму контролю за відношеннями немає, але відомство над цим працює. При цьому там кажуть, що при виборі служби за контрактом військовослужбовці гарантовано потраплять до того підрозділу, в який хочуть, але з цим складніше йдуть справи під час масової мобілізації.

"Є ситуації, були і будуть, коли з огляду на потреби людина може бути переведена фактично з однієї посади на іншу. Це війна. Так, сьогодні ти місяць, два, три, півроку, виконуєш певні функції за тією посадою, куди ти зайшов. Далі – є крайня потреба, і командир визначає, власне, де ти повинен служити і яку функцію виконувати", — розповів представник МОУ з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Нагадаємо, кореспонденти "Телеграфа" нещодавно побували в одному з таких центрів і розповіли про те, як там відбувається і чим рекрутинг відрізняється від мобілізації.