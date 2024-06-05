Понад шість тисяч добровольців записалися до ЗСУ через рекрутинг

В Києві відкрили ще один центр підготовки й рекрутингу операторів безпілотників

У Центрі рекрутингу Збройних Сил України в Києві відбулася презентація проєкту "ТехноРекрутинг" з підготовки майбутніх військових операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Ініціативу реалізує благодійний фонд Dignitas за підтримки United Help Ukraine та Міністерства оборони.

Як дізнався "Телеграф", метою проєкту є утричі збільшити кількість звернень добровольців порівняно з кінцем 2022 року.

"На сьогодні до наших рекрутингових центрів звернулося вже понад 6600 осіб, півтори тисячі з яких проходять відбір у військових частинах, а близько 150 – безпосередньо у підрозділах", — зазначив представник Міноборони Олексій Бежевець в коментарі "Телеграфу".

Техно-рекрутинг у Victory Drones наразі є єдиним центром рекрутингу саме у сфері БПЛА, але за успішної реалізації планують розширитися до десятка осередків. Завдяки співпраці з Генштабом, Victory Drones вже пропонує екосистему для навчання операторів безпілотників для ЗСУ, ДСНС та медслужб.

Через найбільшу в Україні екосистему з підготовки операторів БпЛА Марії Берлінської вже пройшло 28 000 фахівців.

Хто фінансує новий проєкт з рекрутингу, яка програма, і який порядок дій, якщо кандидат отримав повістку, читайте у статті "Телеграфу": Як стати оператором безпілотника для ЗСУ, куди йти і хто навчить: покрокова інструкція