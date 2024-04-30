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Не лише мобілізація: у Києві відкрили центр, який допоможе поповнити лави ЗСУ

Автор
Тая Бєлан Тая Бєлан
Дата публікації
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Громадянам варто задуматися про цей спосіб вже зараз Новина оновлена 30 квітня 2024, 16:55
Громадянам варто задуматися про цей спосіб вже зараз. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Мобілізація на відміну від рекрутингу — це лотерея

У вівторок, 30 квітня, у Києві почав роботу центр рекрутингу до лав ЗСУ. До кінця травня подібні центри мають з'явитися в десятках інших міст України. Їхня мета — спростити процес мобілізації та надати людям можливість обирати військову спеціальність, яка їм найбільше підходить. "Телеграф" дізнавався як це працюватиме.

Мобілізацію не замінить, але дає альтернативу

Рекрутинг у Збройні Сили України є новим форматом набору в армію, який суттєво різниться від традиційної мобілізації. Як пояснив у коментарі "Телеграфу" речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, громадянам варто задуматися про цей спосіб вже зараз.

Фото речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін на відкритті Центру рекрутингу
Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін

— У військовозобов’язаного є три шляхи розвитку подій. Перший — бути мобілізованим через ТЦК, а це в певному сенсі лотерея. Бо людина не знає, куди може потрапити. Другий — мобілізуватися через ту чи іншу військову бригаду. Переважно мова про бойові, які також набирають людей. Тоді людина буде знати де і на якій посаді вона буде служити. Третій варіант — це центр рекрутингу, — каже Дмитро Лазуткін.

За його словами, у цьому варіанті людина має найбільші можливості щось обрати. Тому що вакансії дають різні представники бригад. І людина відповідно до своєї професії, фаху та військової спеціальності може знайти своє місце в Силах оборони.

— Це зручно, сучасно і не страшно. Тут не видають повістки. Багато хто боїться, що прийде і його одразу заберуть на ВЛК, потім на навчання і так далі. Тому людина вагається і їй психологічно важко зробити перший крок. Навіть якщо вона хоче служити — вона вагається, — каже речник МО.

У центрі рекрутингу представники різних бригад надаватимуть інформацію про вакантні посади, умови праці та специфіку служби. Відвідувач зможе обрати те, що йому найбільше імпонує – бойову чи тилову роботу, місце дислокації підрозділу тощо.

Мобілізація і рекрутинг — паралельні процеси

Зрозуміло, що рекрутинг не замінить мобілізацію, адже фактично є сервісом для добровольців. Однак, за словами Дмитра Лазуткіна, зарано казати, який відсоток потреб може покрити такий спосіб поповнення війська.

— У нас тільки відкривається центр. Скільки людей буде приходити — можна буде говорити за два чи три місяці. Однак з того моменту як прийняли закон по мобілізації, гадаю, процес почнеться інтенсивний. Бо це хороша можливість. Навіть я коли мобілізувався в Сили оборони, спеціально їхав у Запоріжжя з Києва. Тому що моє відношення в столичному ТЦК розглянули, але поставили на паузу. І я спеціально їхав в Запоріжжя, щоб мобілізуватися в 47-му бригаду, бо хотів туди потрапити, — каже він.

Зараз же, як пояснює речник МО, людина може прийти в центр рекрутингу і обрати бригаду, підрозділ та посаду. Це зручно, враховуючи, що зараз у військових доволі конкурента зарплата, додаткове грошове забезпечення і певні соціальні гарантії.

Фото Центр рекрутингу ЗСУ Київ

На зауваження "Телеграфу", що чимало людей через рекрутинг шукають роботу в тилу на цивільних спеціальностях, у той час, як армії потрібні штурмовики, Дмитро Лазуткін висловив переконання, що є новобранці, які навпаки хочуть екстриму, щоб йти шляхом воїна.

— Переважно це люди молодшого віку. Вони мають можливість обрати між бригадами, що є хорошою рекламною компанією. Шукають бійців і батальйон "Вовки да Вінчі", і 3-тя штурмова бригада, і 47-ма бригада. Але тут представлені всі Сили оборони. Це зручно тим, хто хоче мобілізуватися, але ще не знає куди йти, — каже Лазуткін.

Дехто може засумніватися, чи дійсно людина отримає бажану вакансію, особливо якщо це бойова посада. Та речник Міноборони запевняє – угода, досягнута під час співбесіди, буде дотримана на 100%. Байдуже, це бойова робота чи цивільна спеціальність за фахом.

— Ясна річ, що може бути прорив чи ДРГ і людині доведеться взяти в руки зброю, таких випадків чимало. Тому від початку всі військовослужбовці мають розуміти це, — говорить речник МО.

Як додає "Телеграфу" рекрутерка Тетяна, спеціальностей дуже багато і всі вони затребувані. Починаючи від кухаря і закінчуючи бойовими спеціальностями. Мова про снайперів, розвідників, гранатометників тощо. Попит є у всіх підрозділах Сил оборони, тож центр рекрутингу йде на зустріч тим, хто бажає захищати Батьківщину.

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#Україна #Київ #Мобілізація #ЗСУ