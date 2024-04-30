Не лише мобілізація: у Києві відкрили центр, який допоможе поповнити лави ЗСУ

Мобілізація на відміну від рекрутингу — це лотерея

У вівторок, 30 квітня, у Києві почав роботу центр рекрутингу до лав ЗСУ. До кінця травня подібні центри мають з'явитися в десятках інших міст України. Їхня мета — спростити процес мобілізації та надати людям можливість обирати військову спеціальність, яка їм найбільше підходить. "Телеграф" дізнавався як це працюватиме.

Мобілізацію не замінить, але дає альтернативу

Рекрутинг у Збройні Сили України є новим форматом набору в армію, який суттєво різниться від традиційної мобілізації. Як пояснив у коментарі "Телеграфу" речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, громадянам варто задуматися про цей спосіб вже зараз.

Речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін

— У військовозобов’язаного є три шляхи розвитку подій. Перший — бути мобілізованим через ТЦК, а це в певному сенсі лотерея. Бо людина не знає, куди може потрапити. Другий — мобілізуватися через ту чи іншу військову бригаду. Переважно мова про бойові, які також набирають людей. Тоді людина буде знати де і на якій посаді вона буде служити. Третій варіант — це центр рекрутингу, — каже Дмитро Лазуткін.

За його словами, у цьому варіанті людина має найбільші можливості щось обрати. Тому що вакансії дають різні представники бригад. І людина відповідно до своєї професії, фаху та військової спеціальності може знайти своє місце в Силах оборони.

— Це зручно, сучасно і не страшно. Тут не видають повістки. Багато хто боїться, що прийде і його одразу заберуть на ВЛК, потім на навчання і так далі. Тому людина вагається і їй психологічно важко зробити перший крок. Навіть якщо вона хоче служити — вона вагається, — каже речник МО.

У центрі рекрутингу представники різних бригад надаватимуть інформацію про вакантні посади, умови праці та специфіку служби. Відвідувач зможе обрати те, що йому найбільше імпонує – бойову чи тилову роботу, місце дислокації підрозділу тощо.

Мобілізація і рекрутинг — паралельні процеси

Зрозуміло, що рекрутинг не замінить мобілізацію, адже фактично є сервісом для добровольців. Однак, за словами Дмитра Лазуткіна, зарано казати, який відсоток потреб може покрити такий спосіб поповнення війська.

— У нас тільки відкривається центр. Скільки людей буде приходити — можна буде говорити за два чи три місяці. Однак з того моменту як прийняли закон по мобілізації, гадаю, процес почнеться інтенсивний. Бо це хороша можливість. Навіть я коли мобілізувався в Сили оборони, спеціально їхав у Запоріжжя з Києва. Тому що моє відношення в столичному ТЦК розглянули, але поставили на паузу. І я спеціально їхав в Запоріжжя, щоб мобілізуватися в 47-му бригаду, бо хотів туди потрапити, — каже він.

Зараз же, як пояснює речник МО, людина може прийти в центр рекрутингу і обрати бригаду, підрозділ та посаду. Це зручно, враховуючи, що зараз у військових доволі конкурента зарплата, додаткове грошове забезпечення і певні соціальні гарантії.

На зауваження "Телеграфу", що чимало людей через рекрутинг шукають роботу в тилу на цивільних спеціальностях, у той час, як армії потрібні штурмовики, Дмитро Лазуткін висловив переконання, що є новобранці, які навпаки хочуть екстриму, щоб йти шляхом воїна.

— Переважно це люди молодшого віку. Вони мають можливість обрати між бригадами, що є хорошою рекламною компанією. Шукають бійців і батальйон "Вовки да Вінчі", і 3-тя штурмова бригада, і 47-ма бригада. Але тут представлені всі Сили оборони. Це зручно тим, хто хоче мобілізуватися, але ще не знає куди йти, — каже Лазуткін.

Дехто може засумніватися, чи дійсно людина отримає бажану вакансію, особливо якщо це бойова посада. Та речник Міноборони запевняє – угода, досягнута під час співбесіди, буде дотримана на 100%. Байдуже, це бойова робота чи цивільна спеціальність за фахом.

— Ясна річ, що може бути прорив чи ДРГ і людині доведеться взяти в руки зброю, таких випадків чимало. Тому від початку всі військовослужбовці мають розуміти це, — говорить речник МО.

Як додає "Телеграфу" рекрутерка Тетяна, спеціальностей дуже багато і всі вони затребувані. Починаючи від кухаря і закінчуючи бойовими спеціальностями. Мова про снайперів, розвідників, гранатометників тощо. Попит є у всіх підрозділах Сил оборони, тож центр рекрутингу йде на зустріч тим, хто бажає захищати Батьківщину.