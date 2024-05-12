Які "цивільні" професії найбільш затребувані у ЗСУ: Умєров озвучив топ-3

Україна потребує багатьох представників цивільних професій

В Україні вже відкрито близько 20 центрів рекрутингу, які дозволяють добровольцям у простішому порядку отримати бажану посаду у ЗСУ. При цьому є три відносно цивільні професії, які найбільше потрібні в армії.

Про це розповів міністр оборони Рустем Умєров. Відео його виступу було оприлюднено у YouTube-каналі відомства.

"На сьогодні водії, механіки, дроновщики або люди, які хочуть використовувати дрони – більш такі цивільні посади – вони всі мають дуже великий попит", – сказав Умєров.

За його словами, не всі військовозобов’язані сприймають мобілізацію як спосіб служіння нації, а тому МОУ відкрило альтернативний спосіб потрапити до лав Сил оборони та одразу обійняти ту посаду, яку вони хочуть. При цьому люди можуть зробити це як під час фізичного відвідування рекрутингового центру, так і онлайн.

Умєров додав, що таким чином Україна хоче прибрати у людей страх перед мобілізацією та дозволити їм ставитись до цього, як до відвідування роботи.

"Вибрали професію, пройшли всі співбесіди та отримали посаду, яка працюватиме на користь державі", — додав міністр.

Нагадаємо, кореспонденти "Телеграфа" нещодавно побували в одному з таких центрів і розповіли про те, як там відбувається і чим рекрутинг відрізняється від мобілізації.