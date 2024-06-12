"Это очень влияет на боевой дух": в ВСУ назвали одну из главных проблем рекрутинга

В некоторых случаях военнослужащие могут попасть не в то подразделение

В Украине на фоне усиления мобилизации все большую популярность приобретает процесс рекрутинга. Однако сами рекрутеры признают, что с этим пока есть проблемы, в частности с вопросом "отношений" — документа, который говорит, что конкретное подразделение готово взять к себе конкретного военнослужащего.

Об этом говорится в материале Радио Свобода. В частности, часто случается, что военнослужащий хотел присоединиться к определенной части, но попадает в другую по распределению ТЦК даже несмотря на то, что у него было отношение.

"Человек, например, мог получить отношение, хотел где-то к своим друзьям, он мотивирован, а его взяли и отправили в другое место. И это очень влияет на боевой дух, на мотивацию вообще", — отметил начальник отделения рекрутинга 47 ОМБр с позывным "Аркуш".

При этом он отметил, что в этом году уже начали появляться более совершенные механизмы, которые улучшили ситуацию.

В свою очередь в Минобороны говорят, что в настоящее время эффективного механизма контроля за отношениями нет, но ведомство над этим работает. При этом там говорят, что при выборе службы по контракту военнослужащие гарантированно попадут в то подразделение в которое хотят, но с этим сложнее обстоят дела во время массовой мобилизации.

"Есть ситуации, были и будут, когда, учитывая потребности, человек может быть переведен фактически с одной должности на другую. Это война. Да, сегодня ты месяц, два, три, полгода, выполняешь определенные функции по той должности, куда ты зашел. Далее есть крайняя потребность, и командир определяет, где ты должен служить и какую функцию выполнять", — рассказал представитель МОУ по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Напомним, корреспонденты "Телеграфа" недавно побывали в одном из таких центров и рассказали о том, как что там происходит и чем рекрутинг отличается от мобилизации.