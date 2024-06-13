Нові правила для отримання відстрочки по догляду за особою: що змінилось

Є важливі нюанси

Після внесення змін до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів була скасована вимога щодо висновку лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) для деяких осіб-доглядачів.

Які ще нововведення є у постанові детально розповідається у матеріалі "Телеграфу": "Ухвалено кілька важливих змін щодо мобілізації, броні та ВЛК. Все, що треба знати"

Зазначається, що Кабмін прибрав з умов відстрочки для доглядачів-осіб обов’язкову наявність висновку ЛКК, яку мала подати особа, потребуюча догляду. Це стосується лише людей, що мають одного із своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II групи.

Ці зміни внесені у графу "Документи, що підтверджують право на відстрочку" до підпункту 13 пункту 1 додатка 5 до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 560.

Тобто документи, що надають для відстрочки особи, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю I чи II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати (крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом (крім домашнього арешту), відбувають покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі), є наступними:

для особи, яка зайнята доглядом , — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними (інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), у якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд);

, — документи, що підтверджують родинні зв’язки, та один із документів що підтверджує неможливість інших осіб, які не є військовозобов’язаними та які зобов’язані за законом утримувати одного із своїх батьків з інвалідністю І чи ІІ групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, здійснювати догляд за ними (інвалідність такої особи, її потребу у постійному догляді, перебування під арештом (крім домашнього арешту), відбування покарання у вигляді обмеження чи позбавлення волі, документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) на догляд або акт про встановлення факту здійснення особою догляду (постійного догляду) (додаток 8), у якому зазначаються відомості про відсутність інших осіб, які могли б здійснювати такий догляд); для особи, яка потребує догляду, — один із документів, що підтверджує інвалідність особи, яка потребує піклування (довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ, або посвідчення, яке підтверджує відповідний статус, або пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності, або довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики).

Зауважимо, що з повним текстом оновленого порядку можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Раніше "Телеграф" писав, що нардеп пояснив, як проходитиме процес економічного бронювання.