"Чітка процедура": як проходитиме процес економічного бронювання, нардеп пояснив

Все відбуватиметься поетапно

У процесі економічного бронювання громадян в Україні, згідно з планами, має бути чітка та поетапна процедура. Спочатку йде сплата збору.

Таку думку висловив голова комітету ВР з питань економічного розвитку народний депутат України Дмитро Наталуха на сайті Главкома. Він відповів на запитання журналістів про те, як виглядатиме процедура бронювання, оскільки ті, хто має зараз отримувати броню, отримують "бойові" повістки.

"Із самого початку ми виходили з того, що має бути чітка процедура: сплата збору – тимчасова броня – оновлення даних – повноцінна бронь, яка оновлюється щомісяця", – пояснив Наталуха.

Він додав, що у тексті законопроекту це питання процедурно поклали на Кабінет міністрів України.

"Чи закріплювати його на рівні закону – також обговорюватиметься окремо", — наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді з’явилися нові пропозиції щодо бронювання працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Суть у тому, щоб зробити для цієї категорії повне бронювання, а чи не часткове.