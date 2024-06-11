Не лише ТЦК та поліція: хто може перевіряти військово-облікові документи під час мобілізації

Якщо з ними щось не так, чоловік має з’явитися до ТЦК

Під час мобілізації право перевіряти військово-облікові документи у резервістів та військовозобов’язаних мають представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уповноважені вручати повістки. Також уповноважені робити це поліцейські та прикордонники.

"У період проведення мобілізації (крім цільової) уповноважені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські, а також представники Держприкордонслужби мають право вимагати у громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-обліковий документ (військово-обліковий документ в електронній формі) разом із документом, що засвідчує особу", — нагадали в Харківському ОТЦК та СП.

Перевірку військово-облікового документа (у тому числі й в електронній формі) у чоловіків віком від 18 до 60 років можуть проводити представники Держприкордонслужби у прикордонній смузі. Також вони уповноважені робити це у прикордонних районах та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Перевіряти військово-облікові документи за місцем проживання, роботи, навчання, у громадських місцях, громадських будівлях та спорудах, місцях масового скупчення людей, на пунктах пропуску (блок-постах) мають право уповноважені представники ТЦК. Крім них, це можуть робити і поліцейські.

"У ході перевірки документів перевіряється приналежність громадян щодо військового обов’язку, звіряються їх персональні дані, дані військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів (територіального центру комплектування та соціальної підтримки)", — йдеться в повідомленні.

Для цього представники ТЦК, поліцейські та прикордонники можуть використовувати технічні прилади та засоби. А також спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

У разі встановлення, що громадянин порушує правила військового обліку, або якщо виявлено розбіжності військово-облікового документа з даними Єдиного державного реєстру, старший групи оповіщення пропонує чоловікові пройти до ТЦК для взяття на військовий облік, проходження медичного огляду, уточнення своїх персональних даних. Для цього оформляється та вручається повістка.

У разі відмови пройти до територіального центру комплектування та соціальної підтримки поліцейський, який входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставку громадянина до такого центру. Це робиться на підставі статей 261 та 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Як писав "Телеграф", адвокат Руслан Ружицький розповів, як поліція знаходить тих, хто в базі розшуку ТЦК. За його словами, цілеспрямовано їх не шукають, адже правоохоронці не мають на це часу. На практиці це відбувається у трьох випадках.