Спеціально не шукають? Адвокат розповів, як поліція знаходить тих, хто у базі розшуку ТЦК

Спочатку ТЦК має скерувати лист до поліції

Військовозобовʼязані за певних умов можуть потрапити у бази розшуку територіальних центрів комплектування (ТЦК). Також їхні дані за ухилення від мобілізації можуть потрапити у базу АРМОР після того, як ТЦК скерував лист у поліцію про неявку по повістці.

І тоді до розшуку та затримання таких осіб долучається поліція. Про те, як відбувається розшук, розповів адвокат Руслан Ружицький.

Він зауважив, що цілеспрямовано людину не шукають, адже правоохоронці не мають на це часу. Проте копи можуть випадково натрапити на такого громадянина та перевірити його по базі АРМОР.

На практиці таке можливе в трьох ситуаціях:

Поліція підходить до випадкових перехожих на вулиці та пропонує пред’явити документи. Зупинка машини за порушення правил дорожнього руху. Зупинка машини на блокпості.

У 90 відсотках випадків людина в базі АРМОР є, адже ТЦК скеровує листи масово.

Зауважимо, що база АРМОР — це внутрішня база поліції, у яку внесено дані про людей, які в них адміністративні відповідальності або кримінальні, чи перебуває особа у розшуку. Також у цій базі є окрема відмітка про ухилення від мобілізації, тому це і є так звана база ухилянтів.

Також є база розшуку "Гарпун", але вона стосується транспортних засобів, номерних знаків, які перебувають під арештом. Тому фактично до мобілізації відношення не має.

Раніше "Телеграф" писав, що представники ТЦК можуть маніпулювати терміном "розшук" у спілкуванні з особою, аби доставити до центру комплектування.