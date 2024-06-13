Раді запропонували скоротити повноваження ТЦК через постійні скандали

У профільному комітеті парламенту зараз опрацьовують варіанти, щоб у майбутньому не допустити повторення таких ситуацій, як бійка в Одесі

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглядає можливість передачі функцій ТЦК до цивільних органів. Ідея виникла на тлі частих скандалів.

Таку заяву зробив заступник голови цього комітету, нардеп Єгор Чернєв. Подробиці він озвучив в ефірі національного телемарафону.

"І один із варіантів — поки що на рівні обговорення, — це передача функцій ТЦК якимось цивільним органам. Тобто, можливо, вивести зі Збройних сил або з Міністерства оборони. Але це — один з варіантів", — сказав Чернєв.

За словами нардепа, у профільному комітеті парламенту зараз опрацьовують варіанти, щоб у майбутньому не допустити повторення таких ситуацій, як бійка в Одесі.

Йдеться про бійку між працівниками "швидкої допомоги" і ТЦК, що відбулася 11 червня. Тоді військовослужбовці Київського РТЦК та СП Одеси затримали і утримували кілька годин фельдшерів, які приїхали на виклик.

"Це справді ганебна ситуація, коли військові б’ються з лікарями — я такого ще не бачив ", — прокоментував подію нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на Житомирщині, після доставки до ТЦК, загадково помер чоловік. У військових та родичів різні версії.