Новые правила для получения отсрочки по уходу за человеком: что изменилось

Есть важные нюансы

После внесения изменений в Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов было отменено требование о заключении врачебно-консультационной комиссии (ЛКК) для некоторых лиц-смотрителей.

Какие еще нововведения есть в постановлении подробно рассказывается в материале "Телеграфа": "Принято несколько важных изменений по мобилизации, броне и ВЛК. Все, что нужно знать "

Отмечается, что Кабмин убрал из условий отсрочки для лиц-смотрителей обязательное наличие заключения ЛКК, которое должно было подать лицо, нуждающееся в уходе. Это касается только людей, имеющих одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью II группы.

Эти изменения внесены в графу "Документы, подтверждающие право на отсрочку" в подпункт 13 пункта 1 приложения 5 в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период, утвержденный постановлением КМУ от 16 мая 2024 г. № 560.

То есть документы, предоставляемые для отсрочки лица, имеющего одного из своих родителей с инвалидностью I или II группы или одного из родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, не являющихся военнообязанными и в соответствии с законом обязаны их содержать (кроме случаев, если такие лица сами являются лицами с инвалидностью, нуждаются в постоянном уходе, находятся под арестом (кроме домашнего ареста), отбывают наказание в виде ограничения или лишения свободы), предусмотрены такие:

для лица, занятого уходом , — документы, подтверждающие родственные связи, и один из документов, подтверждающий невозможность других лиц, не военнообязанных и обязанных по закону содержать одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, осуществлять уход за ними (инвалидность такого лица, его потребность в постоянном уходе, пребывание под арестом (кроме домашнего ареста), отбывание наказания в виде ограничения или лишение свободы, документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8), в котором указываются сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход);

, — документы, подтверждающие родственные связи, и один из документов, подтверждающий невозможность других лиц, не военнообязанных и обязанных по закону содержать одного из своих родителей с инвалидностью II группы или одного из родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, осуществлять уход за ними (инвалидность такого лица, его потребность в постоянном уходе, пребывание под арестом (кроме домашнего ареста), отбывание наказания в виде ограничения или лишение свободы, документы о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход или акт об установлении факта осуществления лицом ухода (постоянного ухода) (приложение 8), в котором указываются сведения об отсутствии других лиц, которые могли бы осуществлять такой уход); для лица, нуждающегося в уходе, — один из документов, подтверждающий инвалидность лица, нуждающегося в опеке (справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией по форме, утвержденной Минздравом; или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус; или пенсионное удостоверение или удостоверение, что подтверждает назначение социальной помощи в соответствии с Законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", где указана группа и причину инвалидности; или справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики).

Заметим, что с полным текстом обновленного порядка можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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