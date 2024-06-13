"Резерв+" періодично злітає: в Міноборони пояснили дивну "поведінку" свого застосунку

Дані автоматично потрапляють до Єдиного державного реєстру призовників

У перші дні роботи застосунку "Резерв+", який став доступним для завантаження 18 травня, чимало користувачів жалілися на помилки у програмі. Проте періодичний автоматичний "розлогін", тобто вихід з облікового запису без вашого втручання — передбачено розробниками.

Про це "Телеграфу" розповіли в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України. Повну версію матеріалу читайте за посиланням: Топ-9 гарячих запитань про "Резерв+". Відповіді Міноборони все розставили по місцях

"Періодичні "розлогіни" передбачено з міркувань безпеки", — зауважили в управлінні.

На питання про те, чи вважається повторне оновлення даних після такого "розлогіну" новим, у міністерстві відповіли:

"Коли військовозобов’язаний оновлює свої дані через "Резерв+", вони потрапляють до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, і там фіксується дата оновлення. Якщо при повторній авторизації вводяться ті ж самі дані, інформація в реєстрі не змінюється. Якщо ж дані змінюються — наприклад, новий номер телефону або адреса, — це фіксується в реєстрі".

Отже, якщо після 18 липня (кінцева дата для оновлення даних) станеться черговий "розлогін", це не вплине на виконання вимог закону, якщо ви авторизувалися у Резерв+ вчасно, адже дата оновлення ваших даних вже зафіксована в реєстрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чому оновлення даних у "Резерв+" не виключає можливість отримати повістку на вулиці.